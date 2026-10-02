Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Україні дві доби без опадів, місцями очікуються заморозки на поверхні ґрунту

1 хв читати
Додати як джерело
В Україні дві доби без опадів, місцями очікуються заморозки на поверхні ґрунту
Фото: Unsplash

У найближчі дві доби на більшій частині території України зберігатиметься суха погода без опадів, місцями вночі та вранці очікується туман, повідомляє Укргідрометцентр.

3 жовтня у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки, на Прикарпатті – також у повітрі 0-3°С морозу. Вдень температура становитиме 14-19°С тепла.

У Києві в суботу, 3 жовтня, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 16-18°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві 3 жовтня була зафіксована у 1999 році – 27,2°С тепла, найнижча – у 1916 році, коли вночі температура опустилася до 2,1°С морозу.

У неділю, 4 жовтня, в Україні також без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі на Правобережжі становитиме 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°С, на Лівобережжі – 4-9°С тепла. Вдень по Україні температура становитиме 14-19°С тепла.

У Києві 4 жовтня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 16-18°С.

#погода #прогноз_погоди
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів

Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо освітніх національних меншин, який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних класте…

Читати