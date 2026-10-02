В Україні дві доби без опадів, місцями очікуються заморозки на поверхні ґрунту

У найближчі дві доби на більшій частині території України зберігатиметься суха погода без опадів, місцями вночі та вранці очікується туман, повідомляє Укргідрометцентр.

3 жовтня у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки, на Прикарпатті – також у повітрі 0-3°С морозу. Вдень температура становитиме 14-19°С тепла.

У Києві в суботу, 3 жовтня, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 16-18°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві 3 жовтня була зафіксована у 1999 році – 27,2°С тепла, найнижча – у 1916 році, коли вночі температура опустилася до 2,1°С морозу.

У неділю, 4 жовтня, в Україні також без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі на Правобережжі становитиме 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°С, на Лівобережжі – 4-9°С тепла. Вдень по Україні температура становитиме 14-19°С тепла.

У Києві 4 жовтня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 16-18°С.