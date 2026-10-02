Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Дружби народів), повідомила в ефірі телеканалу "Ми-Україна" речниця Київської міської військової адміністрації МВА Катерина Поп.

З інших заїздів до моста не допускають, уточнила вона.

Те, що міст Патона працює, передає також кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", є затори, але транспорт рухається.

Поп також розповіла, що відомо про наслідки ударів РФ по Північному мосту.

За словами речниці КМВА, фахівці нині оцінюють пошкодження. "Після кількох влучань у Південний міст пошкоджена мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену", – повідомила речниця КМВА.

Ці дані обговорять на екстреному засіданні Ради оборони Києва у п'ятницю, 2 жовтня, по обіді, і вже там прийматимуть рішення щодо нових безпекових викликів та запуску руху транспорту мостами в столиці. Саме тоді буде відомо інформацію про рух мостами в Києві на найближчий тиждень. "Всі рішення будуть опрацьовані на Раді оборони Києва", – сказала вона.