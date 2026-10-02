На Полтавщині БпЛА влучив в енергооб'єкт, без електропостачання залишилися близько 6 тис. споживачів – ОВА

У Лубенському районі Полтавської області внаслідок влучання ворожого БпЛА в об'єкт енергетики без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тис. споживачів, попередньо, без постраждалих, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У Лубенському районі ворожий БпЛА влучив у об'єкт енергетики. Без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів", – зазначив Дяківнич у Телеграм.

За словами очільника облдержадміністрації, обійшлося без травмованих.