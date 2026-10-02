Сибіга: у вересні в Києві пролунало понад 230 повітряних тривог – удвічі більше, ніж у серпні

У вересні кількість повітряних тривог у Києві перевищила 230, що вдвічі більше за показник серпня, а останній день місяця відзначився рекордною 13-годинною безперервною тривогою, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"У вересні в Києві пролунало понад 230 повітряних сирен – удвічі більше, ніж у серпні, а в останній день місяця було зафіксовано рекордну 13-годинну безперервну тривогу. Не минуло жодного повного дня без російського терору", – написав Сибіга в соціальній мережі Х у п'ятницю.

За його словами, під час зустрічі з директором Апарату генерального секретаря НАТО Джеффрі ван Леувеном він поінформував його про триваючу російську кампанію атак, зокрема із застосуванням безпілотників "Шахед" із реактивними двигунами, а також про необхідні заходи для протидії їй.

"Ми обговорили подальшу співпрацю та допомогу, спрямовані на захист українських міст і припинення російського терору з використанням дронів та ракет", – зазначив глава МЗС.

Сибіга також наголосив, що російські атаки вже загрожують не лише Україні, а й країнам-членам НАТО через посилення нападів на прикордонну інфраструктуру, акти саботажу та інші небезпечні провокації.

"Захисники України продовжують захищати весь євроатлантичний простір від російської загрози. Ми вдячні Альянсу за підтримку", – заявив міністр.

Він також зазначив, що Україна цінує готовність ван Леувена відвідати країну та на власні очі побачити умови, в яких щодня живуть українці та міста.