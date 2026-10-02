Посол ЄС в Україні: У Києві стає дедалі важче, навіть коли вибухи припиняються

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла світу, як живе Київ під постійними російськими атаками – "стає дедалі важче, навіть коли вибухи припиняються, вони глибоко впливають на день".

"Сьогодні вранці Київ прокинувся в умовах транспортного хаосу. Після чергової ночі російських атак переправитися через Дніпро стало набагато складніше. Південний міст закритий. Обмеження поширюються також на мости Патона та "Метро"", – написала Матернова в соціальній мережі Х у п'ятницю.

Вона зазначила, що для мешканців лівого берега міста "поїздка на роботу, до школи чи до лікаря тепер означає пошук іншого шляху через річку".

"Мер Віталій Кличко повідомив про черговий удар по Південному мосту о 5:03 сьогодні вранці. Вчора його вже двічі атакували. Попередні удари пошкодили проїжджу частину, опору мосту та захисний бар'єр поруч із коліями метро. Ці мости – частина повсякденного життя тут. Вони є життєво важливими артеріями Києва. Вони з'єднують людей із їхніми родинами, роботою, зустрічами. Пошкодьте один – і наслідки поширяться далеко за межі місця удару. Через пошкодження трьох мостів дорожній рух майже паралізовано. Черги тягнуться кілометрами", – розповіла Матернова.

"А сьогодні вранці російський дрон також влучив у верхні поверхи 25-поверхового житлового будинку в Дарницькому районі. Одна людина загинула. Двоє отримали поранення", – додала вона.

"Після ночі тривог і страху Київ намагається пережити ще один ранок. Батькам все одно треба відвести дітей до школи. Людям все одно треба дістатися до роботи. Ось що означає життя під постійними російськими атаками. У Києві стає дедалі важче. Навіть коли вибухи припиняються, вони глибоко впливають на ваш день", – написала посол ЄС в Україні.