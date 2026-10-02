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Сили оборони уразили нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах РФ – Зеленський

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Сили оборони уразили нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах РФ, також є результативна робота по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів в інших регіонах Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За цю добу уражено нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах. Була результативна робота в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він подякував воїнам за точність і професійність.

Згодом СБУ в телеграм-каналі повідомила про ураження спільно із іншими складовими Сил оборони чотирьох важливих об’єктів нафтової інфраструктури РФ у Самарській та Волгоградській областях в РФ.

"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" спільно із СБС, ССО та ГУР уразили лінійно-виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара", а також насосні станції "Самара-1" та "Самара-2" у районі населеного пункту Просвєт. Після ударів на території об’єктів зафіксовано займання", – йдеться в повідомленні української спецслужби.

Також, як інформують в СБУ, спільно з ГУР було уражено Волгоградський НПЗ.

"На території заводу зафіксовано займання. Супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував осередки пожежі в районі установки сповільненого коксування та установок ЕЛОУ-АВТ-1 і ЕЛОУ-АВТ-5, які є ключовими потужностями НПЗ", – уточнюється в повідомленні.

#рф #ураження #сбу #цілі
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