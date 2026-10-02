Петиція про перейменування ліній Київського метро на "Потужна", "Незламна" та "Нескорена" не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати лінії Київського метрополітену на "Потужна", "Незламна" та "Нескорена" не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою на сайті Київради, петицію було подано 3 серпня і станом на 2 жовтня вона набрала лише 171 голос із 6 тис. необхідних.

"Задля точного орієнтування в лініях Київського метрополітену, замість червоної, синьої та зеленої ліній, необхідно кожній з них дати назву – Потужна, Незламна та Нескорена відповідно", – йшлося в петиції.

Крім того, ще одна петиція від того ж автора, із закликом встановити на Майдані Незалежності в столиці скульптурну композицію, яка уособлюватиме "Потужність, Незламність, Нескореність нації" набрала лише 101 голос.

Як повідомлялося, у 2022 році у Київській міськраді було зареєстровано проєкт рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену, назви яких так чи інакше пов'язані з РФ або її державами-сателітами. Зокрема, станцію "Площа Льва Толстого" хотіли перейменувати на станцію "Василя Стуса". В результаті вона була перейменована на "Площу Українських Героїв".

В січні петиція на сайті Київради із закликом перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

В липні петиція до Київради із закликом перейменувати станцію столичного метрополітену "Площа Українських Героїв" на "Площу Василя Стуса" не набрала необхідних голосів.

Ще одна петиція із закликом присвоїти новій станції столичного метрополітену ім'я Василя Стуса також не набрала голосів.

Крім того, не набрали голосів петиції із закликом перейменувати станцію столичного метрополітену "Лук'янівська" на станцію метро "Непереможна" або "Лук'янівська фортеця".

Серед іншого, в серпні петиція про перейменування майбутньої станції Київського метро "Варшавська" на "Проспект Європейського Союзу" не набрала голосів.