Повідомлення про нібито катастрофічний рівень несправності українських F-16 не відповідають дійсності – речник МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію про нібито катастрофічно низький рівень справності винищувачів F-16 та тривалі терміни їх обслуговування.

"Україна інтенсивно використовує свій парк F-16 у складних умовах. Ми завжди розуміли, що підтримувати ці літаки в боєздатному стані буде непросто, зокрема тому, що деякі компоненти для цієї ранньої модифікації F-16 уже не виробляють і знайти їх дедалі важче. Утім, нещодавні повідомлення про нібито катастрофічно низький рівень справності літаків і надто тривалі терміни обслуговування не відповідають дійсності. Наші промислові партнери не лише й далі передають літаки після капітального ремонту, а й роблять це дедалі швидше", – написав він у Х.

У МЗС запевнили, що терміни обслуговування літаків навпаки скорочуються, а не зростають.

"Ми повністю довіряємо нашим промисловим партнерам і впевнені, що вони зможуть ще більше вдосконалити процеси обслуговування. Це дасть змогу забезпечити максимальну боєготовність і справність F-16 упродовж зимових місяців, коли ці спроможності будуть потрібні найбільше", – йдеться у дописі.

Тихий зауважив, що жодні повідомлення не мають підривати довіру до міжнародного фінансування, яке забезпечує обслуговування F-16 чи ставити під сумнів потребу в нових F-16 з арсеналів країн-партнерів.

"Ми не маємо дозволити дезінформації послабити цю життєво важливу підтримку. Модернізація та обслуговування нашого парку F-16 і надалі залишаються ключовими для захисту повітряного простору України та її людей", – закликав речник.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times повідомив, що близько половини винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.