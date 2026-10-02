Очільник СБУ Поклад координував спецоперацію із викриття мережі ГРУ РФ на Харківщині

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали чотирьох мешканців регіону, які збирали інформацію для ГРУ РФ для коригування ударів по Силам оборони і військовій техніці, фіксували наслідки обстрілів, а також стежили за прокурорами та суддями.

"До складу мережі входили мешканка Чугуєва та троє чоловіків із Харкова. Серед них – керівник відділу безпеки компанії мобільного зв'язку та його підлеглий... Їм повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Спецоперацію координував особисто очільник СБУ генерал-майор Олександр Поклад, зазначили в СБУ.

За даними слідства, на представників російської спецслужби четверку фігурантів вивів їхній знайомий, колишній харків'янин, який переїхав до Санкт-Петербурга ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Члени групи збирали та передавали інформацію про місця дислокації й переміщення підрозділів Сил оборони України та військової техніки в регіоні. Окрім того, вони надсилали фото- та відеозвіти з наслідками ударів по цивільній і критичній інфраструктурі, які можна було використати для підготовки повторних атак.

Підозрювані отримали від ГРУ РФ смартгодинник із вбудованою камерою, який використовували по черзі, непомітно фіксуючи військові об'єкти та місця розташування українських захисників.

За вказівкою кураторів фігуранти також переховували засудженого за виправдовування та заперечення збройної агресії РФ і намагались відстежувати прокурора та суддів, які розглядали його справу. Для цього підозрювані використовували службовий доступ до програмного забезпечення мобільного оператора, за допомогою якого можна отримувати інформацію про телефонні з'єднання та геолокацію абонентів.

За виконані завдання члени групи отримували гроші на банківські картки.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони та смартгодинник із доказами роботи на ГРУ РФ.

Усім обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.