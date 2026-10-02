У Румунії поблизу кордону з Україною виявили ймовірний уламок дрона, сталася пожежа – Міноборони

Пожежа сталася в районі населеного пункту Плауру повіту Тулча в Румунії після падіння об'єкта, ймовірно безпілотника, поблизу кордону з Україною, повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

"Близько 05:00 надійшло повідомлення про падіння об'єкта, ймовірно безпілотника, в районі селища Плауру, повіту Тулча, після чого сталася пожежа, яка не спричинила жертв чи матеріальних збитків", – зазначається в повідомленні, поширеному відомством у п'ятницю.

За інформацією Міноборони, у ніч із 1 на 2 жовтня радіолокаційні системи зафіксували нові атаки безпілотників на цивільні об'єкти та інфраструктуру України поблизу річкового кордону з Румунією, у північній частині повіту Тулча.

Для ліквідації пожежі на місце направили пожежну машину Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій (IGSU) та підрозділи Міністерства оборони. Територію убезпечили, після чого спеціалізовані підрозділи відомства мають провести її обстеження.

Водночас у Міноборони Румунії наголосили, що протягом минулої ночі радіолокаційні системи не зафіксували несанкціонованого вторгнення в повітряний простір країни.

"Ситуація розвивається, і ми надамо додаткову інформацію, щойно вона стане доступною", – повідомили у відомстві.