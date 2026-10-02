Україна випробовує п'ять моделей перехоплювачів – Зеленський

Україна випробовує п'ять моделей швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками, одну з моделей Україна зможе виготовити в кількості близько 400 одиниць до кінця жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю для Financial Times президент повідомив, що чотири інші моделі наразі перебувають на стадії випробувань.

Серед проблем, які перешкоджають виробництву перехоплювачів, Зеленський назвав дефіцит двигунів та бюджетного фінансування.

"Двигуни – це ключовий елемент; ми справді імпортуємо їх у великій кількості. Є й двигуни власного виробництва, але їх недостатньо", – сказав Зеленський.