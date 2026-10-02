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Кияни підтримали перейменування 13 вулиць, провулків і парків, зокрема на честь Філарета і пілота Пільщикова

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Кияни підтримали перейменування 13 вулиць, провулків і парків у Деснянському, Шевченківському, Подільському, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому і Голосіївському районах.

Зокрема, у застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про перейменування місцевих топонімів.

По результату голосування, у киян підтримали такі перейменування: вул. Муромську – на вул. Доманську (77% – за); вул. Донську – на честь гетьмана Олифіра Голуба (76% – за); вул. Зеленогірську – на честь Андрія "Джуса" Пільщикова (75% – за); вул. 9 травня – на честь Кузьми Дерев'янка (81% – за); вул. Льва Толстого – на честь Наталени Королеви (76% – за); вул. Першого Травня – на честь Ніни Мороженко (83% – за); вул. Лермонтова – на честь Олександра Маслака (80% – за); вул. Василя Жуковського – на честь Дмитра Донцова (84% – за).

Також жителі міста погодилися перейменувати: пров. Рильського – на вул. Патріарха Філарета (54% – за); пров. Толстого – на пров. Ставовий (85% – за); пров. Лермонтова – на пров. Гатище (83% – за).

Крім того, містяни за перейменувати: парка "Кинь-Ґрусть" – на парк "Кульженківський" (73% – за); парка ім. Генерала Потапова – на честь Дмитра Гнатюка (89% – за).

В опитуванні за перейменування кожної з вулиці, провулку чи парку взяло участь від 12,4 до 16 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#київ #перейменування #вулиці
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