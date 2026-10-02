РФ могла використати нову 40-кг боєголовку для удару по Південному мосту в Києві – ISW

Російські окупаційні війська можуть використовувати кумулятивні заряди на далекобійних дронах для ураження великих укріплених цілей, наприклад Південного мосту у Києві, допускають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська можуть використовувати кумулятивні заряди на своїх дронах великої дальності для ураження великих, посилених цілей, таких як Південний міст, але такі дії вимагатимуть повторних точних ударів протягом короткого часу, щоб завдати значної шкоди", – йдеться у звіті ISW на сайті.

Як зазначають експерти інституту, російські війська атакували міст у межах кампанії з порушення транспортного сполучення та ускладнення життя в столиці. Рсійський удар по Південному мосту є частиною ширшої російської кампанії ударів, спрямованої на цивільні об'єкти та використовуючи як денні, так і нічні удари для ускладнення життя в Києві та порушення щоденних цивільних заходів у місті. Удар також має на меті деградацію української економіки, порушуючи рух людей і вантажів містом.

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, повідомив 30 вересня, що росіяни застосували 40-кілограмову кумулятивну боєголовку на реактивних дронах типу "Герань". Їх призначили для знищення електроопор і сталевих конструкцій мостів. "Кумулятивний заряд фокусує енергію вибуху, щоб краще пробивати цілі із загартованої сталі та бетону, завдаючи більших руйнувань мостам, броньованій техніці, укріпленням, опорам ліній електропередач та іншим посиленим спорудам", – пояснили в ISW.

Проте експерти інституту зазначають, що тип боєголовки дрона, яку російські війська використали для удару по мосту, наразі залишається незрозумілим. "Деякі російські воєнні блогери припустили, що російські війська використали дрон типу "Герань" з кумулятивною боєголовкою для удару по Південному мосту в Києві, тоді як інші стверджували, що нову боєголовку застосували для ударів по лініях електропередачі", – додають в аналітичному центрі.

"Такі технологічні зміни в ударному дроні "Герань", проте, можуть дозволити російським військам повторно завдавати точних ударів по вразливих місцях конструкцій", – оцінюють в ISW.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю 2 жовтня РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві.

Південний міст закрили для транспорту в обох напрямках, а на мосту Патона рух зупинили з правого берега на лівий.