Зеленський: Путін у вересні скасував обмеження на повітряні атаки РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали інформацію про скасування Володимиром Путіним обмежень, які регулювали попередні повітряні кампанії Росії.

"Він (Путін – ІФ-У) сказав, що тепер правил немає", – сказав Зеленський в інтерв'ю Financial Times, посилаючись на розвіддані, зокрема перехоплені повідомлення представників Кремля.

За словами Зеленського, Путін віддав відповідний наказ у вересні, коли Росія почала посилювати повітряні удари по Києву, зокрема по школах, лікарнях і центрах обробки даних.