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Зеленський: Путін у вересні скасував обмеження на повітряні атаки РФ проти України

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Зеленський: Путін у вересні скасував обмеження на повітряні атаки РФ проти України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали інформацію про скасування Володимиром Путіним обмежень, які регулювали попередні повітряні кампанії Росії.

"Він (Путін – ІФ-У) сказав, що тепер правил немає", – сказав Зеленський в інтерв'ю Financial Times, посилаючись на розвіддані, зокрема перехоплені повідомлення представників Кремля.

За словами Зеленського, Путін віддав відповідний наказ у вересні, коли Росія почала посилювати повітряні удари по Києву, зокрема по школах, лікарнях і центрах обробки даних.

#рф #зеленський #атаки #путін
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