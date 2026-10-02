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Оформлення окремих відстрочок у Резерв+ буде недоступне орієнтовно три дні

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Оформлення окремих відстрочок у Резерв+ буде недоступне орієнтовно три дні
Фото: Міноборони України

На кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю – власною, дітей або батьків, повідомило Міноборони у Телеграмі.

Там пояснили, що така ситуація пов'язана з плановими технічними роботами в системах Мінсоцполітики, які розпочнуться 2 жовтня о 14:30.

"Повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. Будь ласка, залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу", – закликали в Міноборони.

"Якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться", – додали там.

Про відновлення роботи Міноборони повідомить окремо – орієнтовно 4 жовтня після 16:00.

#армія #відстрочка #додаток #резерв_плюс
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