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Понад 65 учасників долучилися до школи міжнародного гуманітарного права УЧХ

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Понад 65 учасників долучилися до школи міжнародного гуманітарного права УЧХ
Фото: Red Cross Ukraine

Понад 65 учасників долучилися до Вересневої школи з міжнародного гуманітарного права (МГП) Українського Червоного Хреста (УЧХ) у 2026 році.

Понад 65 учасників долучилися до школи міжнародного гуманітарного права УЧХ

«Міжнародне гуманітарне право – це правила, які мають працювати в реальному житті й захищати конкретних людей. Для України сьогодні це особливо важливо. МГП – це частина нашої щоденної реальності. За його нормами стоять цивільні, поранені та хворі, медики, гуманітарні працівники, родини, які чекають на своїх близьких, та інші особи, яких захищає МГП», – заявив президент Українського Червоного Хреста Максим Доценко.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, цьогоріч школа об’єднала понад 65 учасників, серед яких – члени Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні. Протягом чотирьох днів вони обговорювали актуальні питання МГП, працювали з практичними кейсами та обмінювалися досвідом із представниками державних органів України та Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Програма школи охоплювала основи МГП та його практичне застосування: захист цивільного населення, засоби й методи ведення бойових дій, поводження з військовополоненими, захист природного середовища та культурних цінностей, гуманітарну допомогу, а також використання і захист емблеми Червоного Хреста.

Окрему увагу приділили сучасним викликам – використанню безпілотних систем, інформаційно-комунікаційних технологій, кібербезпеці та штучному інтелекту під час збройного конфлікту. Учасники також обговорили імплементацію МГП у національне законодавство, відповідальність за його порушення, платформу прогресивного розвитку МГП, всесвітню ініціативу з посилення політичної підтримки МГП та міжнародний реєстр збитків для України (RD4U).

До проведення навчальних сесій долучилися українські та міжнародні експерти з міжнародного гуманітарного права, представники Українського, Данського, Норвезького, Британського та Канадського Червоного Хреста, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та державних органів України.

Проведення Вересневої школи є частиною системної роботи Українського Червоного Хреста в межах його допоміжної ролі державним органам у гуманітарній сфері та створює простір для професійного обміну й практичного застосування знань з МГП. 

 

#мгп #доценко #навчання #тчху
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