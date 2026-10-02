Зеленський: Кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії, потрібна політична воля

Президент України Володимир Зеленський на тлі російських ударів по цивільній інфраструктурі та по житловому сектору України вчергове закликав міжнародну спільноту до посилення санкцій проти РФ, зокрема в царині постачання компонентів для виробництва дронів та ракет.

"Як би Москва не намагалася повністю локалізувати виробництво своїх дронів та ракет, їхня ескалація все одно критично залежна від іноземних компонентів. Це ланцюги постачань, які йдуть з Європи, США, Китаю, Японії та багатьох інших країн. Більшість цих компаній – відомі виробники, але їхні компоненти досі потрапляють до Росії", – сказав президент України.

За його словами, "кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії. Потрібна політична воля цих країн. Якщо Кремль обрав більше ударів, санкції мають працювати й посилюватися".

Очільник Української держави навів останні дані щодо результатів нічного обстрілу. "Цієї ночі росіяни випустили по Україні більше 100 ударних дронів, з них майже 50 – реактивні. Більшість наші воїни знешкодили, але, на жаль, були й влучання. У Києві декілька разів "шахедами" вдарили по Південному мосту. Вранці був удар по житловій багатоповерхівці. На жаль, одна людина загинула.

За його словами, у Херсоні "росіяни "перемогли" дитячий садочок, у Харкові атакували продуктовий магазин, є пошкодження інституту, критичної інфраструктури. Були ворожі удари по багатоповерхівках в Краматорську та Сумах. Також обстріляли Дніпровщину, Одещину, Харківщину, Київщину, Полтавщину та Рівненщину. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених через нічну російську атаку".