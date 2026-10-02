Глава МЗС Угорщини: Законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин може бути ухвалено у жовтні

Міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан привітала внесення до Верховної Ради законопроєкту щодо освітніх прав національних меншин, очікується на його ухвалення парламентом у жовтні.

"Віце-прем'єр-міністр України Всеволод Ченцов особисто повідомив, що на розгляд українського парламенту буде винесено законопроєкт, який стосується прав національних меншин у сфері освіти. Ми вітаємо цей крок, якому передували двосторонні угорсько-українські фахові переговори, що тривали протягом останніх тижнів, а також консультації з представниками угорської громади Закарпаття", – написала вона у Facebook.

Орбан вважає, що ухвалення цього законопроєкту може зміцнити правові гарантії освіти угорською мовою та мережі навчальних закладів.

"Очікується, що Верховна Рада України ухвалить цей законопроєкт ще в жовтні. Угорщина й надалі зацікавлена у діалозі та у досягненні результатів, які відчутно позначаються на повсякденному житті угорської громади Закарпаття", – зазначила міністерка.

Вона подякувала угорським та українським фахівцям за конструктивну та компетентну роботу, виконану протягом останніх тижнів.

"Ми раді, що за кілька місяців ми досягли більше реальних результатів у питанні зміцнення прав угорської меншини на Закарпатті, ніж уряд Орбана за 10 років", – заявила вона.

Як повідомлялося, депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо освітніх національних меншин, який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України в Європейський Союз, знявши вето Угорщини.

Зокрема, мова йде про законопроєкт №16119 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України"

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права нацменшин і очікує, що такі права угорської національної меншини в Україні будуть повністю забезпечені на практиці.

Раніше у четвер міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання на проведення невдовзі спеціальної сесії Верховної Ради для розгляду євроінтеграційного пакету документів та законопроєкту щодо національних меншин.