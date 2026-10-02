Петиція до Кабміну про підвищення віку сексуальної згоди до 21 року не набрала голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити вік повноліття та сексуальної згоди до 21 року не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 1 липня і станом на 2 жовтня вона набрала лише 1,5 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Сучасні наукові дослідження у галузі психології та нейробіології свідчать, що повне формування ділянок головного мозку, які відповідають за самоконтроль, оцінку ризиків, довгострокове планування та ухвалення виважених рішень, часто триває до 20-25 років. Попри те, що з 18 років людина набуває більшості громадянських прав і обов'язків, багато молодих людей залишаються більш уразливими до психологічного тиску, маніпуляцій та експлуатації з боку старших осіб", – йшлося в петиції.

Авторка петиції вважає, що підвищення відповідних вікових меж могло б: посилити захист молодих людей від сексуальної експлуатації та примусу; зменшити ризик використання психологічної та соціальної переваги старшими особами; врахувати сучасні наукові знання про розвиток людини; започаткувати широке суспільне обговорення щодо оптимального балансу між особистою свободою та захистом молоді.

Також авторка просила створити експертну комісію за участю юристів, психологів, психіатрів, нейробіологів, представників громадських організацій та правозахисників, і провести комплексне наукове та правове дослідження щодо доцільності підвищення віку повноліття до 21 року.

В Україні вік сексуальної згоди становить 16 років і регламентується статтею 155 Кримінального кодексу України. Зокрема, встановлено, що вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій, іншого органу чи частини тіла або будь-якого предмета, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.