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Петиція до Кабміну про підвищення віку сексуальної згоди до 21 року не набрала голосів

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Петиція до Кабміну про підвищення віку сексуальної згоди до 21 року не набрала голосів
Фото: Unsplash

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити вік повноліття та сексуальної згоди до 21 року не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 1 липня і станом на 2 жовтня вона набрала лише 1,5 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Сучасні наукові дослідження у галузі психології та нейробіології свідчать, що повне формування ділянок головного мозку, які відповідають за самоконтроль, оцінку ризиків, довгострокове планування та ухвалення виважених рішень, часто триває до 20-25 років. Попри те, що з 18 років людина набуває більшості громадянських прав і обов'язків, багато молодих людей залишаються більш уразливими до психологічного тиску, маніпуляцій та експлуатації з боку старших осіб", – йшлося в петиції.

Авторка петиції вважає, що підвищення відповідних вікових меж могло б: посилити захист молодих людей від сексуальної експлуатації та примусу; зменшити ризик використання психологічної та соціальної переваги старшими особами; врахувати сучасні наукові знання про розвиток людини; започаткувати широке суспільне обговорення щодо оптимального балансу між особистою свободою та захистом молоді.

Також авторка просила створити експертну комісію за участю юристів, психологів, психіатрів, нейробіологів, представників громадських організацій та правозахисників, і провести комплексне наукове та правове дослідження щодо доцільності підвищення віку повноліття до 21 року.

В Україні вік сексуальної згоди становить 16 років і регламентується статтею 155 Кримінального кодексу України. Зокрема, встановлено, що вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій, іншого органу чи частини тіла або будь-якого предмета, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#згода #секс #петиція
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