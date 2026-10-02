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Прокуратура та БЕБ викрили тіньову фінансову мережу та вилучили понад 630 млн грн

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Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали "перестановками", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними прокуратури, фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку.

"Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було", – уточнюється в повідомленні.

В прокуратурі зазначають, що під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України.

"Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали", – йдеться в повідомленні.

Також вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.

#беб #прокуратура #схема #викриття #фінанси
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