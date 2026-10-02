Росія планує свій найпотужніший удар, щоб спробувати заморозити Україну, – ЗМІ

Росія планує реалізувати серію ударів по українській енергетиці напередодні зимового періоду з метою повністю паралізувати електро- та водопостачання, а також опалення великих міст, зокрема Харкова, Одеси та Києва, спричинивши гуманітарний колапс, повідомляє The New York Times з посиланням на дані української розвідки, що були представлені західним партнерам України

"Україна продемонструвала європейським партнерам те, що, за її словами, було перехопленими російськими планами відключити великі міста від електроенергії, опалення та води цієї зими", – йдеться у повідомленні видання на сайті у п'ятницю.

Масштаб амбіцій Росії заморозити українців до покори очевидний у документі, який міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі два тижні тому, повідомили два джерела, знайомі з його презентацією.

За словами джерел, пан Шмигаль описав документ як перехоплений російський план щодо руйнування енергетичної системи шляхом методичних атак. План, копію якого отримала газета The New York Times, описує кампанію ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників та бомб. Вони будуть спрямовані на широкий спектр об'єктів, включаючи електричні підстанції, гідроелектростанції та теплові електростанції, а також котельні.

Найбільш тривожним у документі є те, що Росія має намір змусити три діючі атомні електростанції України – основу її енергетичної інфраструктури – зупинитися, випустивши ракети по електричних розподільчих підстанціях, які з'єднують їх з енергосистемою. Розподільчі підстанції розташовані менш ніж за милю від реакторів.

У плані також йдеться, що Москва завдасть ударів по системі водопостачання України, включаючи насосні станції та очисні споруди, десятками балістичних ракет і планеруючих бомб. Росія ніколи раніше не атакувала такі об'єкти у великих масштабах. Українські чиновники неочікувано висловлювали стурбованість тим, що країна має обмежені резервні плани на випадок серйозних перебоїв з водопостачанням.

За словами джерел, пан Шмигаль описав документ як перехоплений російський план щодо руйнування енергетичної системи шляхом методичних атак. План, копію якого отримала газета The New York Times, описує кампанію ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників та бомб. Вони будуть спрямовані на широкий спектр об'єктів, включаючи електричні підстанції, гідроелектростанції та теплові електростанції, а також котельні.

Кінцева мета – відключити великі українські міста від електроенергії, тепла та води, що може спричинити гуманітарну кризу. Київ, Харків та Одеса виділені як головні цілі, і планується скоротити постачання електроенергії в цих містах на 90 відсотків, скоротити постачання опалення до 90 відсотків та серйозно порушити роботу каналізаційної системи.

Видання зазначає, що не мала можливості самостійно підтвердити автентичність документа, датованого серпнем і написаного російською мовою. "Але президент Росії Володимир Путін публічно заявив, що його війська цієї зими проведуть масштабну кампанію з руйнування енергетичної інфраструктури України, представивши це як помсту за українські удари по російських нафтопереробних заводах", – пише The New York Times.