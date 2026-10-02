Мадяр про зареєстрований у Раді законопроєкт: Очікуємо повного забезпечення освітніх прав угорської нацменшини в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права нацменшин і очікує, що такі права угорської національної меншини в Україні будуть повністю забезпечені на практиці.

"Кожен має право на отримання освіти рідною мовою, і ми очікуємо, що ці права будуть повністю поважатися та гарантуватися на практиці", – написав Мадяр у соцмережі X.

Він зазначив, що відповідний законопроєкт про зміцнення освітніх прав національних меншин Угорщини було подано до Верховної Ради після кількох тижнів консультацій.

Як повідомлялось, депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо освітніх національних меншин, який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України в Європейський Союз, знявши вето Угорщини.