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Петиція про програму системного лікування та захисту каштанів Києва набрала необхідні голоси

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Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити програму системного лікування та захисту каштанів столиці мікроін'єкціями набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 5 серпня і станом на 2 жовтня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Київський каштан – це не просто дерево, це живий історичний символ нашої столиці, зафіксований на її офіційному гербі. Проте сьогодні цей символ опинився під загрозою повного зникнення з вулиць міста. Через масове поширення мінуючої каштанової молі та грибкових інфекцій тисячі дерев починають жовтіти й сохнути вже в середині літа, втрачаючи листя та передчасно виснажуючись перед зимою", – йдеться в тексті петиції.

Автор петиції зазначає, що світовий та успішний київський досвід доводять, що ефективним порятунком є технологія мікроін'єкцій (вакцинація стовбура). Зокрема, препарат захищає дерево на 2-3 роки, знищуючи шкідника зсередини крони та не завдаючи шкоди навколишньому середовищу і мешканцям міста.

У зв'язку з цим він закликає: розробити та затвердити цільову міську екологічну програму із захисту каштанів, що перебувають на балансі КО "Київзеленбуд"; виділити кошти з бюджету міста Києва на проведення масштабної вакцинації (мікроін'єкцій) балансових каштанів; почати реалізацію програми у весняний період з найбільш уражених історичних та центральних вулиць столиці.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#київ #каштани #петиція #лікування
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