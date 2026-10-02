Петиція про програму системного лікування та захисту каштанів Києва набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити програму системного лікування та захисту каштанів столиці мікроін'єкціями набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 5 серпня і станом на 2 жовтня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Київський каштан – це не просто дерево, це живий історичний символ нашої столиці, зафіксований на її офіційному гербі. Проте сьогодні цей символ опинився під загрозою повного зникнення з вулиць міста. Через масове поширення мінуючої каштанової молі та грибкових інфекцій тисячі дерев починають жовтіти й сохнути вже в середині літа, втрачаючи листя та передчасно виснажуючись перед зимою", – йдеться в тексті петиції.

Автор петиції зазначає, що світовий та успішний київський досвід доводять, що ефективним порятунком є технологія мікроін'єкцій (вакцинація стовбура). Зокрема, препарат захищає дерево на 2-3 роки, знищуючи шкідника зсередини крони та не завдаючи шкоди навколишньому середовищу і мешканцям міста.

У зв'язку з цим він закликає: розробити та затвердити цільову міську екологічну програму із захисту каштанів, що перебувають на балансі КО "Київзеленбуд"; виділити кошти з бюджету міста Києва на проведення масштабної вакцинації (мікроін'єкцій) балансових каштанів; почати реалізацію програми у весняний період з найбільш уражених історичних та центральних вулиць столиці.