Рух мостами Києва: повністю перекрито Південний міст, міст Патона працює з лівого на правий берег, на мосту Метро працює одна смуга з лівого на правий берег

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У Києві внаслідок нічних атак РФ ранком п'ятниці повністю перекрито Південний міст в обох напрямках, рух мостом Патона повністю обмежено з правого на лівий берег, рух мостом Метро обмежено частково (однією смугою) у напрямку з лівого на правий берег, повідомив мер Києва Віталій Кличко з посиланням на правоохоронців.

"Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег. На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег", – написав Кличко про ситуацію щодо руху київськими мостами.