ППО України збила 88 зі 108 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 11 локаціях

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 88 ворожих дрона, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 7 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 02 жовтня (з 18:00 01 жовтня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.