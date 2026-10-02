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Події

Шестеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Шестеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 13 населених пунктах шестеро людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У полі біля с. Польова Солоницівської громади зазнали поранень 45-річний чоловік і 15-річний хлопець; у м. Ізюм поранено 63-річного чоловіка; у сел. Золочів зазнав поранень 59-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 52-річного чоловіка; біля с. Миронівка Золочівської громади поранено 42-річного чоловіка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

#постраждалі #харківська #обстріли
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