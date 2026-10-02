Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кільцева електричка курсує між берегами Києва за повним маршрутом попри атаку

1 хв читати
Додати як джерело
Кільцева електричка курсує між берегами Києва за повним маршрутом попри атаку

Міська електричка Kyiv City Express курсує між берегами Києва за повним маршрутом і графіком попри нічну атаку на столицю, повідомляє оператор перевезень.

"Попри ворожу атаку на столицю, ми продовжуємо працювати", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Kyiv City Express.

Розклад поїздів розміщено на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua.

Як повідомлялося, через нічні атаки в Києві перекрито Південний міст і міст Патона в обох напрямках, а міст Метро – у напрямку правого берега. Автобусні та тролейбусні маршрути, що курсували цими мостами, перенаправлено.

Джерело: https://t.me/kyiv_city_express/1640

#київ #кільцева #робота
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів

Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо освітніх національних меншин, який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних класте…

Читати
Сибіга сподівається на спецсесію Ради для розгляду законопроєкту щодо нацменшин стосовно освіти

Сибіга сподівається на спецсесію Ради для розгляду законопроєкту щодо нацменшин стосовно освіти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання на проведення невдовзі спеціальної сесії Верховної Ради для розгляду євроінтеграц…

Читати
Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Європейська комісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 ро…

Читати