Кільцева електричка курсує між берегами Києва за повним маршрутом попри атаку

Міська електричка Kyiv City Express курсує між берегами Києва за повним маршрутом і графіком попри нічну атаку на столицю, повідомляє оператор перевезень.

"Попри ворожу атаку на столицю, ми продовжуємо працювати", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Kyiv City Express.

Розклад поїздів розміщено на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua.

Як повідомлялося, через нічні атаки в Києві перекрито Південний міст і міст Патона в обох напрямках, а міст Метро – у напрямку правого берега. Автобусні та тролейбусні маршрути, що курсували цими мостами, перенаправлено.

Джерело: https://t.me/kyiv_city_express/1640