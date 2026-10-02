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Окупанти за добу втратили 1520 осіб та 428 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1520 осіб та 428 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1520 окупантів, 37 артсистем, 7 бронемашин, 1470 БПЛА, а також 428 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.26 склали особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб, танків – 12 388 (+0) од, бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од, артилерійських систем – 50 592 (+37) од, РСЗВ – 2 175 (+1) од, засоби ППО літаків – 443 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од, крилаті ракети – 5 126 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 156 309 (+422) од, спеціальна техніка – 4 780 (+6) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати #рф
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