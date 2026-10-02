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РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий

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РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждала одна людина, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Постраждала людина. Майже 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжі, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені магазин, інфраструктура, багатоквартирні будинки, автосервіс. Постраждав 50-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився.

На Криворіжжі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені магазин та об'єкт інфраструктури.

У Синельниківському районі росіяни цілили по Петропавлівській громаді.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32303

#дніпропетровська #потерпілі #обстріли
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