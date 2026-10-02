У Києві через нічну атаку перекрито Південний міст, міст Патона та частково міст Метро

У Києві внаслідок нічних атак РФ ранком п'ятниці перекрито Південний міст і міст Патона в обох напрямках, а також міст Метро в напрямку правого берега, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"У зв'язку з нічними ворожими атаками тимчасово обмежений рух громадського транспорту окремими мостами", – йдеться в повідомленні в телеграм.

Так, Південний міст перекритий в обох напрямках. Рух автобусів №№ 22, 91 організований через Дарницький міст.

Міст Патона перекритий в обох напрямках. Рух автобусів №№ 51, 55, 115 та 118-Д організований через Дарницький міст. Рух тролейбусів організований: маршрут № 43: Кібернетичний центр – площа Либідська; маршрут № 50: вул. Милославська – Дарницька площа.

Між тим, міст Метро перекритий в напрямку правого берега. Рух автобуса № 1-М організований через Подільський міст.

У КП "Київпастранс" просять пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.

Як повідомлялося, у четвер РФ двічі атакувала Південний міст у Києві. За словами мера, внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.