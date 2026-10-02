2 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 жовтня в Україні відзначають Міжнародний день боротьби проти насилля, День аудіофіла, День народження електронної пошти, Всесвітній день сільськогосподарських тварин.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Кипріяна та мучениці Юстини.

День 1682 Російська агресія - Day 1682 Russian aggression

Міжнародний день боротьби проти насилля

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 61 / 271.

Головна мета дня — нагадати людству про необхідність протидії всім формам насильства, поширювати культуру ненасильства та підтримувати тих, хто постраждав від агресії, дискримінації та жорстокості.

Особлива увага приділяється захисту вразливих груп населення: жінок, дітей, людей з інвалідністю, біженців, представників національних меншин та тих, хто перебуває у кризових ситуаціях.

Міжнародний день боротьби проти насильства закликає всіх громадян світу пам’ятати: насильство можна і потрібно зупиняти на будь-якому рівні — від особистого до глобального. Особливо актуальним це стало для України, де війна з рф показала, наскільки важливо об’єднуватися для захисту життя, прав і гідності кожної людини.

День аудіофіла

Це свято для людей, які обожнюють слухати музику на високоякісній звуковій апаратурі. Цього дня варто вшановувати цінності та музичні смаки таких осіб, зазначає Audiophile Day.

День народження електронної пошти

Її винайшов американський програміст Рей Томлінсон у 1971 році. Саме він запропонував використовувати символ "@" для розділення імені користувача та адреси комп'ютера. Що цікаво, електронна пошта швидко стала важливим інструментом спілкування науковців, а згодом – звичайних людей.

Всесвітній день сільськогосподарських тварин

Вперше цей день був проведений у 1983 році як частина захисної кампанії щодо прав тварин, яка висвітлює непотрібні страждання та смерть. 2 жовтня обране невипадково. У цей день народився Махатма Ганді – відомий борець проти будь-якого насильства і жорстокості, а також переконаний вегетаріанець.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Йосипа Йосиповича Бокшая (1891-1975), українського живописця, педагога;

120 років від дня народження Івана Багряного (справж. - Іван Павлович Лозов'яга (Лозов'ягін)) (1906-1963), українського письменника, поета, прозаїка, публіциста, журналіста, драматурга, художника, громадсько-політичного діяча;

85 років від дня народження Раїси Савеліївни Лиші (1941-2023), української поетеси, есеїстки, художниці, культурологині, співзасновниці й членки редколегії журналу "Пороги", співредакторки часопису "Наша віра";

75 років від дня народження Лариси Іванівни Новикової (1951), української музикознавиці, фольклористки, педагогині.

Ще цього дня:

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії;

1938 — Польща, підтримавши Третій Рейх у територіальних претензіях щодо Чехословаччини, ввела свої війська до Тешинської Сілезії;

1990 — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.

1997 — підписано Амстердамський договір.

Церковне свято

День пам'яті священномучеників Кипріяна та Юстини

Киприян народився в Антіохії та походив із заможної родини язичників. Ще в юному віці почав вивчати чари, подорожуючи різними країнами світу. Так, чоловік став відомим чаклуном, який вів грішний спосіб життя та ненавидів християн.

Водночас в Антіохії жила дівчина Юстина, яка була донькою жреця. Одного дня вона почала цікавитися християнством, тому прийняла хрещення та згодом навернула батьків до віри. Її красою захоплювався юнак Аглаїд, але Юстина відмовилася будувати з ним стосунки. Через це хлопець звернувся за допомогою до Кипріяна. Чаклун виявився безсилим проти молитви дівчини. Тоді Кипріян зрозумів, що більше не хоче бути грішником, покаявся, спалив чарівні книги, прийняв хрещення і згодом став священником, а потім – єпископом Антіохії.

Юстина, довідавшись про його навернення, ще більше утвердилася у вірі й роздала майно бідним. Відомо, що святі прийняли мученицьку смерть у часи переслідування людей за віру.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Михайло, Роман, Віра, Андрій, Давид, Костянтин, Юстина, Денис.

З прикмет цього дня:

Дощ — чекайте на заморозки вже за тиждень. Ясна і суха погода — осінь буде теплою та довгою. Холодний вітер — до суворої зими. Лелеки вже відлетіли — зима буде ранньою та холодною. Ранковий туман — прикмета швидкого потепління та відлиги.

Цього дня не можна пересаджувати квіти, бо можна притягти негаразди в дім. Не слід конфліктувати та пліткувати. Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним. Не варто вирушати в далекі поїздки.

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