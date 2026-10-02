Виконувачкою обов'язків керівника ЦПД призначили Анаїт Хоперію

Анаїт Хоперія виконуватиме обов'язки голови Центру протидії дезінформації при РНБО, повідомили у Раді національної безпеки та оборони.

"1 жовтня 2026 року Анаїт Хоперія призначена виконувачкою обов'язків керівника Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться в повідомленні.

Анаїт Хоперія – юристка. У 2018-2019 роках обіймала посаду головної спеціалістки Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України.

Також вона працювала у Державній податковій службі України як державна інспекторка Департаменту правового забезпечення.

До Центру протидії дезінформації РНБО України Анаїт Хоперія приєдналася у червні 2021 року. За час роботи в Центрі пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до керівних посад, зокрема працювала заступницею керівника та очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.

Як повідомлялося, 28 вересня Андрій Коваленко повідомив про звільнення з посади голови Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України.

Джерело: https://www.facebook.com/rnbou/posts/pfbid0329NSgit5bqd1YisKYBgeQbQQwLhPTgL9zGUUZSNkmUMCvvtTkxzXqjDWWsudBMz6l