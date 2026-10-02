Україна має чотири пропозиції щодо енергетичного перемир'я і у Чорному морі – Сибіга

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Київ. 1 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про наявність чотирьох пропозицій щодо енергетичного перемир'я і у Чорному морі з РФ – від США, Індії, Туреччини та Єгипту.

На зустрічі з журналістами у четвер він підкреслив, що українська сторона готова до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні.

"Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка – пропозиція Індії. Вперше Індія запропонувала відігравати роль…Ми озвучили наше бачення, базоване на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі… Що стосується енергетики – це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", – розповів міністр.

Крім того, Сибіга повідомив про наявність ще двох пропозицій, схожих за змістом.

"Це зерно – тобто продовольче перемир'я у Чорному морі. Першу відповідну пропозицію зробила Туреччина. Другу, аналогічну, – Єгипет, який на третину залежний від українського зерна і великі пропорції залежать від російського. Тому для них критично важливо це вирішити", – зазначив глава МЗС.

Четверта пропозиція, за його словами, є від США щодо енергетичного перемир'я, щодо було обговорено під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

"Шукаємо пропозиції", – додав міністр.

Водночас він підкреслив, що на думку України, зустріч президента Зеленського і Путіна могла б призвести до узгодження перемир'я.

"Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку", – наголосив Сибіга.

Між тим, Володимир Путін під час виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай" 1 жовтня назвав безглуздою ідею взаємного припинення ударів по НПЗ і суднах.

"Нам кажуть: "Давайте вони припинять завдавати ударів по ваших НПЗ, а ви припините удари по їхніх кораблях. Нехай вони цивільні вантажі сільгосппродукції возять". А як же наші інші цивільні вантажі, такі як нафта, нафтопродукти?" – сказав він.

За словами Путіна, навіть у разі припинення українських ударів по НПЗ Росія не зможе експортувати більше дизельного пального через санкції.

"Нам і так вистачає дизельки, але на світові ринки вона не потрапить, тому що діють заборони, санкції щодо наших нафти і нафтопродуктів, санкції щодо страхування. Фрахт дорожчає… А ми у відповідь на це маємо припиняти удари по чутливих для них об'єктах в економічному сенсі. Погодьтеся, що це виглядає безглуздо", – заявив він.

Водночас Путін додав, що "про все це можна говорити, але тільки виходячи із взаємних інтересів".