На фронті відбулось 173 боїв за добу, найбільше на покровському та костянтинівськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 173 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та костянтинівському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 173 бойові зіткнення. Противник здійснив 63 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3994 дрони-камікадзе та здійснив 1844 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції українських підрозділів біля Вовчанська, Чайківки та в напрямку населеного пункту Мала Вовча.

На лиманському напрямку українські оборонці відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки та Діброви, ще одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб загарбників іти вперед поблизу населених пунктів Озерне, Ямпіль, Крива Лука та в напрямку Пискунівки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Софіївки, Вільного та в напрямку Осикового, Грузького.

Усього 24 атаки відбито на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красноподілля, Новий Донбас, Білицьке, Світле, Водянське, Молодецьке та в напрямку Ганнівки, Добропілля, Новогришиного, Сергіївки.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 56 окупантів та вісім – поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки, шість одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, склад ПММ та одне укриття ворога. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки та 64 укриттів противника. Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на олександрівському напрямку в районі Тернового.

Два ворожі штурми зафіксовано на гуляйпільському напрямку, в районі Гуляйпільського.

На оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в бік Приморського.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02eoUSbUxgXpR7PBcRr5D8FRL1Nz1kbqTpvKcJqtDsmy8EXe73Y4ipyBs5Wz1Rtjjml