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Україна вперше отримала представника в Підкомітеті ООН із запобігання катуванням – Мельник

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Українського кандидата Антона Симковича вперше обрано до складу Підкомітету ООН із запобігання катуванням на 2027-2030 роки, повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

"Ще одна дипломатична перемога України в ООН. Сьогодні, 1 жовтня, українського кандидата Антона Симковича обрано до складу Підкомітету ООН із запобігання катуванням на період 2027-2030 років. Наші найсердечніші вітання Антону Симковичу з обранням!", – йдеться в дописі Постійного представництва України при ООН у Facebook.

Як повідомляється, Україна отримала 60 голосів і здобула перемогу вже в першому турі голосування.

Мельник зазначив, що вибори відбулися під час 11-ї зустрічі держав-сторін Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань.

"Конкуренція була серйозною: на 13 вакантних місць претендували 22 кандидати з 21 країни світу. За підсумками першого туру голосування до складу Підкомітету також були обрані кандидати від Гани, Чилі, Греції, Лівану, Угорщини, Чорногорії, Того, Уругваю, Перу, Латвії, Хорватії та Молдови", – зазначив постпред.

За його словами, для України це обрання має особливе значення, адже тисячі українських військовополонених і незаконно утримуваних Росією цивільних осіб продовжують зазнавати катувань та інших форм жорстокого поводження.

Він додав, що водночас це визнання на міжнародному рівні професіоналізму та досвіду українських експертів у сфері захисту прав людини.

Мельник повідомив, що за цією перемогою стоїть спільна робота українських дипломатів.

"Протягом усієї виборчої кампанії наше Постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку тісно координувало свої зусилля з Центральним апаратом МЗС України та Постпредством України в Женеві, спільно працюючи над просуванням української кандидатури та забезпеченням міжнародної підтримки", – каже постпред, подякувавши всім колегам, які долучилися до цієї роботи, а також державам-учасницям, які підтримали українського кандидата.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/1399707352143039

#оон #підкомітет #представник
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