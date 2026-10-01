Шмигаль очікує від "Укренерго" пропозицій щодо спрощення процедур будівництва захисних об'єктів

Перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль під час наради з правлінням та членами Наглядової ради НЕК "Укренерго" визначив першочергові завдання щодо посилення захисту енергетичних об'єктів компанії, формування необхідних резервів обладнання та безпеки персоналу, повідомив він у Телеграм-каналі ввечері в четвер.

"Захист. Поставив завдання "Укренерго" за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення, забезпечити їхню реалізацію у стислі строки", – написав Шмигаль.

Також, за його словами, оператор має поширити ці рішення на всі регіони.

"Очікую від "Укренерго" пропозицій щодо спрощення процедур проєктування та будівництва захисних конструкцій. В умовах війни час від ухвалення рішення до його реалізації повинен бути мінімальним", – зазначив перший віцепрем'єр.

Окрім того, під час наради було вирішено посилити роботу з резервами обладнання.

Зокрема, Шмигаль доручив провести детальну інвентаризацію потреб, щоб чітко розуміти, які критичні позиції є в наявності, де існує дефіцит і де потрібна підтримка держави та партнерів.

Як він доповнив, ще одним пріоритетом є безпека людей, тому роботи з облаштування та посилення укриттів для персоналу підстанцій потрібно завершити в найкоротші строки.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/13145