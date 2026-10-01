Зеленський: вихованці військових ліцеїв мають стати гарантами безпеки мирної України

(оновлена новина від 19:33, уточнено заголовок)

Київ. 1 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Президент України Володимир Зеленський привітав ліцеїстів зі складанням клятви та заявив, що вони мають стати гарантами безпеки мирної України.

"Ми дуже хочемо закінчити війну, і ми робимо все, щоб був мир в Україні, щоб гарантувати безпеку. І треба пройти цей шлях. Ми робимо все, щоб ви стали гарантами безпеки вже для мирної України", – сказав Зеленський, вітаючи ліцеїстів зі складанням клятви з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Він зазначив, що через вимоги безпеки щорічна традиція складання клятви відбувається у спеціальному форматі, але її продовження свідчить про незмінність українських традицій.

"Як би не намагалась Росія, їй не вдасться знищити наші традиції, українські мрії, нашу державу, нашу свободу і наше майбутнє", – заявив президент.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський привітав вихованців військових ліцеїв і ліцеїв безпекового спрямування Міністерства внутрішніх справ зі складанням клятви ліцеїста.

Зазначається, що клятву склали ліцеїсти з багатьох міст і регіонів України, зокрема з Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Кривого Рогу, Вінниці, Бердичева, Львова, Одеси, Хмельницького.

Серед ліцеїстів, які склали клятву, – понад 450 вихованців військових ліцеїв, більш ніж 470 вихованців ліцеїв безпекового спрямування МВС та 128 – Військового ліцею Державної прикордонної служби України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21157

https://www.president.gov.ua/news/robimo-vse-shob-vi-stali-garantami-bezpeki-dlya-mirnoyi-ukra-106681