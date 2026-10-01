Україна працює над відновленням санкцій щодо Усманова і Фрідмана і підготувала список з понад 20 російських олігархів – Сибіга

У відповідь на рішення ЄС щодо зняття санкцій із російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова українська сторона підготувала список щодо застосування обмежень відносно понад 20 олігархів із РФ, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Обурлива історія з вилученням двох російських олігархів. […] Ми до останнього і публічно, і непублічно боролися, аби це не відбулося. […] Наша відповідь буде знову ж таки асиметрична. Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад двадцять російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати. Це наш підхід тепер. І ми зараз на стадії вже формалізації", – наголосив міністр.

Сибіга наголосив, що українська сторона працює над тим, аби Усманов і Фрідман були санкціоновані у національних юрисдикціях. За словами глави МЗС низка країн вже підтвердила, що не вилучатиме зазначених осіб із санкційних списків.

"Президент це вже схвалив, плюс ми працюємо на національних рівнях, щоби Усманов і Фрідман були санкціоновані у національних юрисдикціях. Канада нам підтверджує, що не буде вилучати зі списку. У нас є Британія, Японія, Австралія. Ну і будемо наздоганяти у всіх інших юрисдикціях цих двох осіб", – запевнив він.

Як повідомлялося, посли – постійні представники країн-членів ЄС після дискусії, що тривала останні кілька тижнів, нарешті ухвалили рішення продовжити санкції за порушення територіальної цілісності України на три роки замість шести місяців, як це було раніше, але ціною тому стало виключення з-під них Усманова та Фрідмана за вимогами Словаччини, Франції та Люксембургу.

Україна запровадила персональні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана 19 жовтня 2022 року. Як зазначало тоді українське Міністерство економіки, в той день були введені санкції проти 256 фізичних осіб – олігархів зі списку Forbes та їхнього оточення. У списку фігурували партнери Фрідмана по "Альфа-Груп" Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмічов, а також Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Олена Батуріна, Юрій Ковальчук та інші.

Значний актив Фрідмана та партнерів – Сенс Банк (раніше Альфа-Банк) – Україна націоналізувала влітку 2023 року. У 2022 році АРМА також отримало в управління за рішенням суду корпоративні права та інші активи пов'язаної із Фрідманом групи IDS Ukraine – найбільшого виробника та дистрибутора мінеральної води в країні.

У вересні 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про стягнення в дохід держави активів IDS Ukraine та інших українських активів, пов'язаних із Фрідманом. Зокрема, йшлося про акції та частки "Миргородського заводу мінеральних вод", "Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар" та "Індустріальних та дистрибуційних систем", "Альфа Страхування", "Альфа-Лізинг Україна". Слухання цієї справи ще тривають.

Щодо українських активів Усманова та його бізнес-партнерів сім'ї Скоч і Стрешинського, то у 2024 році ВАКС за позовом Мінюсту вже прийняв рішення про їх стягнення в дохід держави. Згідно з інформацією тодішньої заступниці міністра юстиції Інни Багатих, мова про більше ніж 165 тис. тонн залізорудної продукції орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн, а також 100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна" – IT-компанії, що раніше була під контролем Усманова.