Україна домовилась про поставки 20-мм боєприпасів для винищувачів F-16 для боротьби з реактивними дронами – Сибіга

Низка партнерів, Іспанія, Бельгія та Польща невдовзі передадуть Україні 20-мм снаряди для винищувачів F-16, що є ефективними у протидії російським реактивним дронам, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Цілий день (йдеться про середу – ІФ-У) ми займалися 20-мм калібром. І нам вдалося. Я вважаю, що ми на суттєвий період часу забезпечили рішення по цьому калібру. Я дякую всім нашим послам. Президент з фронту набирав лідерів. Міністр оборони набирав міністрів оборони. Я набирав міністрів закордонних справ. Це критично. На тлі того, що в нас ще не нарощена спроможність відбивати реактивні дрони, на тлі підготовки нових ударів, критично важливо було допомогти нашому війську збивати ці дрони. Найбільш ефективними зараз – окрім систем ППО, які дуже коштовні, щоб застосовувати їх постійно проти дронів, – є винищувачі F-16. Тому ми зараз масово їх застосовуємо", – зазначив Сибіна.

Він окремо вислрвив вдячність Іспанії, Бельгії, Польщі, яка вже розпочала процес передачі. Сибіга додав, що в Україні вже дуже скоро будуть необхідні боєприпаси.

"І це дуже важливо, тому що зараз дипломатія, вона про конкретні речі – передусім, для обороноздатності. Я думаю, що зараз у нас одна з таких історій успіху і поєднання на багатьох рівнях і секторах. І для нас всіх це означає, що менше буде уражень в Києві та інших містах". – наголосив глава МЗС.

Раніше Bloomberg, посилаючись на співрозмовників, обізнаних із ситуацією, повідомив, що Україна хоче закупити десятки тисяч 20-мм снарядів для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні безпілотники РФ. Як пише агентство, для перехоплення одного безпілотника в середньому потрібно близько 150 снарядів. У виданні наголосили, що щоденна потреба може становити приблизно 10 тисяч боєприпасів.