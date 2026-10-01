Рух метро і громадського транспорту мостом внаслідок удару "шахеду" зупинено – мер

Рух метро і громадського транспорту мостом внаслідок удару "шахеду" зупинено, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений", – написав він у телеграм.
За словами мера, внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.
Він наголосив, що фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7744