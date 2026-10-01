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Рух метро і громадського транспорту мостом внаслідок удару "шахеду" зупинено – мер

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Рух метро і громадського транспорту мостом внаслідок удару "шахеду" зупинено, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений", – написав він у телеграм.

За словами мера, внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Він наголосив, що фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7744

#зупинка #метро #міст
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