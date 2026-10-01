США вирішили запровадити санкції проти пов'язаної із РФ фінмережі А7 у рамках тиску на Іран

Мінфін США оголосив у четвер про рішення запровадити обмежувальні заходи проти пов'язаної із Росією тіньової банківської мережі A7 у рамках кампанії щодо посилення економічного тиску на Іран.

"Мінфін США вжив безпрецедентні заходи проти мережі A7", – йдеться у прес-релізі міністерства, у якому ця мережа описується як така, що має зв'язку з Росією.

Мінфін США зазначає, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства вносить А7 до санкційного SDN List, "вважаючи її за значну транснаціональну злочинну організацію".

"Міністерство фінансів США ліквідує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам уникати санкцій, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність світової фінансової системи", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Розслідування FinCEN виявило, що субагенти мережі A7 обробили понад $17 млрд в період з січня 2025 року по червень 2026 року в сукупності по всьому світу.

Зазначається, що мережа А7 експлуатує міжнародну фінансову систему, використовуючи субагентів, підроблені торговельні документи, підроблені записи про імпорт та експорт та оманливі описи товарів, щоб санкціоновані або незаконні платежі виглядали як звичайна комерційна діяльність. За власними даними, станом на січень 2026 року мережа А7 стверджувала, що обробляє понад 2000 транзакцій на день із загальним обсягом транзакцій понад 7,5 трлн руб., що еквівалентно $91,5 млрд, або приблизно 13% зовнішньоторговельних операцій РФ у 2025 році.