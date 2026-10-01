РФ знову атакувала Південний міст у Києві – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що РФ знову атакувала Південний міст.

"Влучання в дорожнє полотно на Південному мості", – пише він у телеграмі.

Екстрені служби прямують на місце, додав мер.

Як повідомлялося, київський міський голова Віталій Кличко підтвердив два влучання безпілотних літальних апаратів поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинено.

На момент удару в Києві діяв "жовтий" рівень небезпеки, невдовзі після цього було оголошено відбій повітряної тривоги. У місцевих пабліках поширювалися відео влучання російського безпілотника в опору або огорожу Південного мосту, а також кадри з вагона метро із сильним задимленням. Інформації про постраждалих унаслідок удару не було.

Внаслідок ворожої атаки поїзди Сирецько-Печерської ("зеленої", М3) лінії київського метро тимчасово курсують лише підземними ділянками. Також тимчасово було змінено маршрути автобусів №22 та №91 – вони рухалися через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7743