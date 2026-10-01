Зеленський поінформував японських парламентарів про ризики від атак "шахедів"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з японськими парламентарями та поінформував їх про ризики від масованих атак "шахедів", зокрема по енергетиці.

"Хороша зустріч із членами Палати представників Національного парламенту Японії на чолі з Онодерою Іцунорі. Важливо, що саме в такі непрості дні для наших людей, як зараз, коли російські хвилі "шахедів" постійно тероризують наших людей, у нас завжди є представники партнерів, які бачать і відчувають, що відбувається", – написав він у телеграмі.

Президент поінформував делегацію про удар у четвер російського "шахеду" у школу, коли там йшли заняття. Також були удари по Південному мосту в Києві, постійно тривають атаки по енергетиці.

Зеленський наголосив, що "важливо, щоб Японія та інші партнери точно знали, які ризики це все несе".

"Дуже цінуємо всю економічну та гуманітарну підтримку від початку російської війни та рівень відносин з Японією. В Нью-Йорку ми з прем'єр-міністеркою Санае Такаїчі говорили, як зробити більше для двосторонніх відносин між нашими країнами та нашої безпеки – України, Японії та всіх демократичних країн. Домовились, що будемо і надалі в активній комунікації", – додав президент.