Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський поінформував японських парламентарів про ризики від атак "шахедів"

1 хв читати
Додати як джерело

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з японськими парламентарями та поінформував їх про ризики від масованих атак "шахедів", зокрема по енергетиці.

"Хороша зустріч із членами Палати представників Національного парламенту Японії на чолі з Онодерою Іцунорі. Важливо, що саме в такі непрості дні для наших людей, як зараз, коли російські хвилі "шахедів" постійно тероризують наших людей, у нас завжди є представники партнерів, які бачать і відчувають, що відбувається", – написав він у телеграмі.

Президент поінформував делегацію про удар у четвер російського "шахеду" у школу, коли там йшли заняття. Також були удари по Південному мосту в Києві, постійно тривають атаки по енергетиці.

Зеленський наголосив, що "важливо, щоб Японія та інші партнери точно знали, які ризики це все несе".

"Дуже цінуємо всю економічну та гуманітарну підтримку від початку російської війни та рівень відносин з Японією. В Нью-Йорку ми з прем'єр-міністеркою Санае Такаїчі говорили, як зробити більше для двосторонніх відносин між нашими країнами та нашої безпеки – України, Японії та всіх демократичних країн. Домовились, що будемо і надалі в активній комунікації", – додав президент.

 

#ризики #зеленський #шахеди
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга сподівається на спецсесію Ради для розгляду законопроєкту щодо нацменшин стосовно освіти

Сибіга сподівається на спецсесію Ради для розгляду законопроєкту щодо нацменшин стосовно освіти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання на проведення невдовзі спеціальної сесії Верховної Ради для розгляду євроінтеграц…

Читати
Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Європейська комісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 ро…

Читати