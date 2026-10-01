Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга сподівається на спецсесію Ради для розгляду законопроєкту щодо нацменшин стосовно освіти

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга сподівається на спецсесію Ради для розгляду законопроєкту щодо нацменшин стосовно освіти
Фото: Валерія Прощенко

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання на проведення невдовзі спеціальної сесії Верховної Ради для розгляду євроінтеграційного пакету документів та законопроєкту щодо національних меншин.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами у четвер.

"У нас є драфт відповідного закону. І сподіваюся, що буде спеціальна сесія Верховної Ради, де в тому числі, крім європейського масиву законодавства, буде розглянуто законопроєкт щодо національних меншин. Це буде мова йти про зміни законодавства щодо освіти. Це буде стосуватися не лише угорської меншини, це  буде стосуватися всіх меншин, які мешкають в Україні", – заявив міністр.

Раніше "Суспільному" на умовах анонімності повідомили джерела в українському парламенті, що найближчим часом у Верховній Раді можуть зареєструвати законопроєкт про зміни до закону про освіту, який врахує зауваження Угорщини щодо прав угорської національної меншини.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#угорщина #рада
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Європейська комісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 ро…

Читати
Зеленський повідомив про коригування системи реагування на загрози критичній інфраструктурі Києва

Зеленський повідомив про коригування системи реагування на загрози критичній інфраструктурі Києва

Систему реагування на російські атаки проти критичної інфраструктури Києва скоригували, також визначили необхідний перерозподіл ресурсів, повідомив п…

Читати