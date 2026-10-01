Сибіга сподівається на спецсесію Ради для розгляду законопроєкту щодо нацменшин стосовно освіти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання на проведення невдовзі спеціальної сесії Верховної Ради для розгляду євроінтеграційного пакету документів та законопроєкту щодо національних меншин.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами у четвер.

"У нас є драфт відповідного закону. І сподіваюся, що буде спеціальна сесія Верховної Ради, де в тому числі, крім європейського масиву законодавства, буде розглянуто законопроєкт щодо національних меншин. Це буде мова йти про зміни законодавства щодо освіти. Це буде стосуватися не лише угорської меншини, це буде стосуватися всіх меншин, які мешкають в Україні", – заявив міністр.

Раніше "Суспільному" на умовах анонімності повідомили джерела в українському парламенті, що найближчим часом у Верховній Раді можуть зареєструвати законопроєкт про зміни до закону про освіту, який врахує зауваження Угорщини щодо прав угорської національної меншини.