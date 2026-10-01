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РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

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РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали чотири людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Дніпропетровщина: внаслідок російських атак постраждали четверо людей. Понад 30 разів ворог атакував чотири райони області", – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що в Павлограді постраждали четверо людей, пошкоджено адміністративну будівлю, виникли пожежі. Також пожежа виникла у Дніпрі.

Тим часом, у Нікопольському та Синельниківському районах пошкоджено підприємство, готель, приватні будинки та автомобілі.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів.

 

#постраждалі #дніпропетровська #атаки
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