Зеленський анонсував розширення координаційних форматів із зовнішньої політики

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послами країн Європейського Союзу, на якій обговорили посилення протиповітряної оборони, співвиробництво, фінансову стійкість України, її вступ до ЄС та санкційний тиск на Росію.

"Багато питань обговорили. Звісно, передусім готовність підтримувати Україну. ППО та співвиробництва, фінансова стійкість, вступ до ЄС та санкційний тиск проти Росії за її війну – найголовніші напрями, по яких працюємо. Буде більше таких координаційних форматів по зовнішній політиці. Дякую за підтримку", – написав він у телеграмі.

Президент назвав "символічною" зустріч з послами країн ЄС на Покрову в Україні.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21159