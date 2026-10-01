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Зеленський анонсував розширення координаційних форматів із зовнішньої політики

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Зеленський анонсував розширення координаційних форматів із зовнішньої політики
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послами країн Європейського Союзу, на якій обговорили посилення протиповітряної оборони, співвиробництво, фінансову стійкість України, її вступ до ЄС та санкційний тиск на Росію.

"Багато питань обговорили. Звісно, передусім готовність підтримувати Україну. ППО та співвиробництва, фінансова стійкість, вступ до ЄС та санкційний тиск проти Росії за її війну – найголовніші напрями, по яких працюємо. Буде більше таких координаційних форматів по зовнішній політиці. Дякую за підтримку", – написав він у телеграмі.

Президент назвав "символічною" зустріч з послами країн ЄС на Покрову в Україні.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21159

#формати #координаційні #зеленський
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