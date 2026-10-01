ОБСЄ закликала РФ забезпечити повний і негайний гуманітарний доступ до окупованих нею Олешків – Сибіга

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), розглянувши на вимогу України питання щодо гуманітарної катастрофи м. Олешки на ТОТ Херсонщини, закликала РФ забезпечити повний, безпечний та безперешкодний доступ міжнародних організацій до міста і гарантувати отримання цивільними продуктів харчування, ліків та можливість безпечно покинути місто.

"Сьогодні, на вимогу України, Постійна рада ОБСЄ терміново розглянула питання щодо катастрофічної гуманітарної ситуації у тимчасово окупованому місті Олешки. Послання міжнародної спільноти до Росії було чітким: вона має забезпечити повний, безпечний та безперешкодний доступ міжнародних організацій до Олешків і гарантувати, щоб цивільне населення негайно отримало продукти харчування, ліки та можливість безпечно покинути місто", – повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі Х у четвер.

"Держава-агресор не може і не повинна більше тримати цивільних осіб у заручниках", – наголосив Сибіга.

За його словами, делегація України також спростувала брехню та військову пропаганду Москви щодо справжньої причини людських страждань в Олешках.

"Я вдячний швейцарському головуванню в ОБСЄ та всім державам-учасницям, які чітко засудили дії Росії. Я також вдячний ОБСЄ/БДІПЛ за документування російських злочинів та сприяння тому, щоб ситуація в Олешках залишалася пріоритетною на міжнародному порядку денному", – додав Сибіга.

"Тепер політичні заклики мають втілитися у практичні кроки: забезпечення повного та негайного гуманітарного доступу, посилення тиску на агресора та притягнення до відповідальності тих, хто навмисно спричинив цю техногенну катастрофу", – резюмував міністр ЗС України.

ОБСЄ/БДІПЛ (osce_odihr) – це абревіатура, яка означає спільну діяльність Організації з безпеки і співробітництва в Європі та її спеціалізованої інституції – Бюро з демократичних інститутів і прав людини (Office for Democratic Institutions and Human Rights).

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2105711637747372116