Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський доручив відновити київську школу, у яку влучив російський дрон

1 хв читати
Додати як джерело

Президент України Володимир Зеленський доручив Офісу президента, районній державній адміністрації та Міністерству освіти і науки забезпечити оперативне відновлення школи у Києві, по якій вранці вдарив російський реактивний дрон.

"Розраховую, що команда Офісу, районна державна адміністрація спільно з Міністерством освіти і науки забезпечать оперативне відновлення і енергонезалежність школи. Дав відповідні доручення", – написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що Росія свідомо робить школи та дитячі садки мішенями, і додав, що Україна працює над посиленням ППО та нарощуванням виробництва перехоплювачів проти реактивних "шахедів".

Зеленський побував у пошкодженій школі і додав до допису соцмережах відповідне відео.

Як повідомлялося, внаслідок влучання ворожого БпЛА у будівлю школи в Солом'янському районі столиці в четвер вранці постраждалих немає. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті.

"Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з послідуючим загоранням. Зараз на місці події працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС", – йдеться в повідомленні поліції в Телеграм.

 

#київ #зеленський #школа
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Європейська комісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 ро…

Читати
Головна цінність війська – люди, а перемога здобувається технологіями та розумом – Драпатий у День захисників і захисниць

Головна цінність війська – люди, а перемога здобувається технологіями та розумом – Драпатий у День захисників і захисниць

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий привітав військовослужбовців із Днем захисників і захисниць України, наголосивш…

Читати