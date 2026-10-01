Зеленський доручив відновити київську школу, у яку влучив російський дрон

Президент України Володимир Зеленський доручив Офісу президента, районній державній адміністрації та Міністерству освіти і науки забезпечити оперативне відновлення школи у Києві, по якій вранці вдарив російський реактивний дрон.

"Розраховую, що команда Офісу, районна державна адміністрація спільно з Міністерством освіти і науки забезпечать оперативне відновлення і енергонезалежність школи. Дав відповідні доручення", – написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що Росія свідомо робить школи та дитячі садки мішенями, і додав, що Україна працює над посиленням ППО та нарощуванням виробництва перехоплювачів проти реактивних "шахедів".

Зеленський побував у пошкодженій школі і додав до допису соцмережах відповідне відео.

Як повідомлялося, внаслідок влучання ворожого БпЛА у будівлю школи в Солом'янському районі столиці в четвер вранці постраждалих немає. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті.

"Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з послідуючим загоранням. Зараз на місці події працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС", – йдеться в повідомленні поліції в Телеграм.