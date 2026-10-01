Для України важливо, щоб парламент Іспанії завершив роботу над криміналізацією порушень санкційного режиму ЄС – Стефанчук

Для України принципово важливо, щоб парламент Іспанії завершив процес криміналізації порушення санкційного режиму Європейського Союзу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Особлива зустріч у Мадриді з головою Сенату Королівства Іспанія Педро Ролланом… Окрема тема – санкції. Для нас принципово важливо завершити в Іспанії процес криміналізації порушення санкційного режиму ЄС. Обхід санкцій не може залишатися вигідним способом допомагати росії продовжувати війну", – написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За словами Стефанчука, вони також говорили про конкретні напрями, де підтримка Іспанії зараз особливо потрібна Україні: посилення ППО, підготовку енергетики до зими, гуманітарну та військову допомогу, забезпечення критично важливими медикаментами й участь у Коаліції укриттів.

"Також говорили про подальший міжпарламентський діалог і можливий візит Педро Роллана до України. Запросив його також взяти участь у п'ятому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи", – зазначив спікер.

Крім того, він повідомив, що вручив Роллану відзнаку президента – орден "За заслуги" I ступеня за вагомий внесок у підтримку України.

"Педро сказав, що сприймає цю нагороду як додаткову відповідальність і готовність ще більше працювати заради досягнення справедливого миру. Особливо ціную його слова про те, що агресія росії проти України має залишатися у фокусі країн Іберо-Американського парламентського формату, а Сенат Іспанії продовжуватиме працювати з партнерами для посилення підтримки України", – наголосив Стефанчук.