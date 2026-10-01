Окупанти завдали удару по адмінбудівлі вугільного підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині, є постраждалий

Російські окупаційні війська завдали удару по адміністративній будівлі вугільного підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині, одна людина зазнала поранень, повідомила компанія.

"Росія обстріляла адмінбудівлю вугільного підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині. Пожежу оперативно локалізували рятувальники ДСНС. За попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення", – йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що ліквідація наслідків ворожої атаки наразі триває.

"Росія системно атакує підприємства ДТЕК. Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 230 ворожих атак. Неодноразово під ударами опиняються і вугільні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині", – зазначено у повідомленні.

Раніше у цей день очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомляв про атаку ворога на адмінбудівлю у середмісті Павлограда та пожежу, що виникла у будівлі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32297